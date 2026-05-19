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Los ministros de Comercio del G20 se reunirán a finales de septiembre en Milwaukee

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, liderará la reunión en Milwaukee, donde se buscará establecer un orden comercial global justo y equilibrado

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    Los ministros de Comercio del G20 se reunirán a finales de septiembre en Milwaukee
    Los ministros de Comercio del G20 se reunirán a finales de septiembre en Milwaukee. (FUENTE EXTERNA)

    Los ministros de Comercio del G20 se reunirán los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Milwaukee (Wisconsin, EE. UU.), anunció este martes el Gobierno estadounidense, anfitrión de la cita.

    El encuentro servirá para preparar la cumbre de líderes del G20 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el 14 y 15 de diciembre en su club de golf privado en Doral, a las afueras de Miami (Florida).

    El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, recibirá a los ministros de Comercio de las mayores economías del mundo en la principal ciudad de Wisconsin para "establecer un orden comercial global basado en un comercio justo, recíproco y equilibrado", según indicó en un comunicado.

    De acuerdo con Greer, la política arancelaria de Trump contra sus socios, pausada parcialmente por el Tribunal Supremo en febrero, está "reequilibrando activamente el comercio mundial, revirtiendo décadas de políticas para proteger a los trabajadores y las empresas estadounidenses".

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    • Los días 30 y 31 de octubre también está prevista una reunión de los ministros de Exteriores del G20, liderada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Atlanta (Georgia). 

    Sudáfrica, anfitriona del G20 en 2025, ha sido excluida de la cumbre porque Washington acusa al país africano de perpetrar un genocidio contra la población blanca, una afirmación que Pretoria rechaza categóricamente. 

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