Estados Unidos presentará cargos criminales contra Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos presentará cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro, en un movimiento sin precedentes contra uno de los principales dirigentes históricos de la revolución cubana, según informó la agencia Reuters.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la acusación sería anunciada este miércoles por autoridades federales estadounidenses, aunque hasta el momento no se han divulgado los detalles específicos de los cargos ni el tribunal donde serán formalizados.

Raúl Castro, de 94 años, gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano, Fidel Castro. Aunque se retiró formalmente del poder, continuó siendo una figura influyente dentro del gobernante Partido Comunista hasta años recientes.

Un hecho sin precedentes

La decisión marca una escalada significativa en la ya tensa relación entre Washington y La Habana. Estados Unidos mantiene desde hace décadas sanciones económicas y restricciones contra funcionarios cubanos, pero una acusación penal directa contra un exmandatario de la isla representaría un hecho excepcional.

Reuters indicó que el Departamento de Justicia y otras agencias federales estadounidenses han mantenido hermetismo sobre el caso. Tampoco hubo reacción inmediata del gobierno cubano

Contexto actual

El anuncio ocurre en medio de un renovado endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba y en un contexto de creciente presión política de sectores del exilio cubano en Florida.