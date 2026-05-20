Trump dice que es "un gran día" por la imputación de Raúl Castro en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que este miércoles es "un gran día", después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por la muerte de cuatro aviadores de una organización del exilio cubano en 1996.

Trump, aseguró que su gobierno trabaja activamente en asuntos relacionados con Cuba y afirmó que está liberando a Cuba, al tiempo que destacó la participación de funcionarios estadounidenses y miembros de la comunidad cubana en ese proceso.

Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, enfrenta cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, acusaciones por las que podría enfrentar la pena de muerte.

"Creo que es un día muy grande y muy importante", declaró Trump, quien recordó el gran apoyo que recibe del electorado cubanoestadounidense de Florida.

El presidente opinó que la población cubana en Estados Unidos "valora" el anuncio que hizo el fiscal general adjunto del país, Todd Blanche, nombrado por el propio Trump, de imputar a Castro de 94 años.

"Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante", declaró.

Reacciones y perspectivas de Donald Trump sobre Cuba

"Tenemos mucha gente allí. Tenemos a la CIA allí. Tenemos a Marcos allí. Los padres de Marcos, como saben, eran de Cuba. Así que tenemos mucha experiencia sobre Cuba", expresó Trump durante unas declaraciones recientes.

El mandatario sostuvo que para muchos cubanos este podría ser "uno de los momentos más importantes" tras décadas de tensiones políticas entre Washington y La Habana.

"Han estado esperando este momento durante 65 años. Así que veremos qué pasa", señaló.

Trump también se refirió a la difícil situación económica y social que atraviesa la isla, indicando que Estados Unidos tendrá que brindar ayuda, ya que según el mandatario no tienen forma de vivir, ni comida, ni electricidad. "No tienen energía en absoluto", afirmó.

Sin embargo, elogió a la comunidad cubana, especialmente a la radicada en Florida. "Tengo muchos amigos cubanos, sobre todo en Miami y Florida. Y son personas increíbles. Son emprendedores increíbles", manifestó.

El presidente agregó que muchos cubanos desean regresar a la isla y consideró que eventualmente podrían invertir allí.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.