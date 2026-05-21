Ejército de EE. UU. despliega tropas desde Puerto Rico en medio de tensión con Cuba

Miembros del Ejército de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de EE. UU. movilizó desde Puerto Rico a cientos de militares hacia una misión no identificada, informó este jueves el Fuerte Buchanan, horas después de que Washington imputara al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

El Fuerte Buchanan, principal instalación militar estadounidense en el Caribe, indicó que soldados de una unidad de ingeniería fueron desplegados el miércoles hacia un centro de entrenamiento en territorio continental estadounidense para apoyar futuras operaciones militares.

"Cada movimiento de una unidad militar es una sincronización precisa entre transporte terrestre, marítimo y aéreo. Nuestra misión es que nuestros militares lleguen a tiempo a cumplir su misión, con todo lo necesario, sin margen de error", señaló en un comunicado Luisa Segarra, coordinadora de movimientos del fuerte.

Según el Ejército, los militares partieron desde el Centro de Preparación Logística (LRC, en inglés) y, tras completar su entrenamiento, serán enviados a una ubicación no revelada para apoyar operaciones globales.

Cargos criminales contra Raúl Castro y contexto

El LRC brinda apoyo logístico a militares y unidades asignadas o en proceso de movilización a través de la isla, explicó Segarra.

La movilización se da luego de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara cargos criminales contra Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro aviadores.

Los cargos incluyen asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

Puerto Rico ya ha sido utilizado en los últimos meses para ejercicios y operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

La antigua base militar Roosevelt Roads, en Ceiba (este), y Ramey, en Aguadilla (noroeste), fueron escenarios de estos ejercicios militares por parte del Ejército estadounidense, acogiendo esta última al menos una decena de aviones de combate F-35.

Fort Buchanan, sede del 1st Mission Support Command, coordina movimientos militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y tiene entre sus funciones facilitar el despliegue rápido de tropas y equipos desde el Caribe.