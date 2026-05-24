El acuerdo EE. UU. e Irán incluiría desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días

El paso de buques por el estrecho de Ormuz es uno de los puntos claves del acuerdo Estados Unidos e Irán. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo que podría poner fin a meses de conflicto y abrir una nueva etapa diplomática en Medio Oriente,informaron autoridades estadounidenses, iraníes y medios internacionales. La propuesta incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para seguir negociando otros aspectos, como el tema nuclear.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado, tras conversar con los líderes de Israel y del golfo Pérsico, que está a punto de cerrarse un acuerdo con Irán.

"Se ha alcanzado un acuerdo, pendiente de finalización, entre Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los demás países", escribió Trump el sabado en Truth Social.

El mandatario indicó que en las conversaciones han participado Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además de sostener una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que calificó como "muy buena".

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los principales puntos del posible acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado.

El paso quedó prácticamente bloqueado tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, luego de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según reportes de Reuters, Axios y CBS News, el borrador contempla un proceso gradual que incluiría el fin formal de la guerra, la normalización del tránsito marítimo y un período adicional de negociaciones de entre 30 y 60 días para discutir un acuerdo más amplio y duradero.

Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

Medios estadounidenses también señalaron que Washington estaría dispuesto a flexibilizar algunas sanciones económicas y petroleras contra Teherán, además de desbloquear ciertos activos iraníes retenidos en bancos extranjeros.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y quitaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

Irán confirma avances, pero mantiene reservas

Desde Teherán, funcionarios iraníes confirmaron que existen avances en las conversaciones, aunque aclararon que todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo sobre asuntos clave.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, describió el documento como un "acuerdo marco" destinado a establecer principios generales antes de negociar detalles más complejos.

Baghaei indicó que la prioridad inmediata de Irán es poner fin a la guerra y evitar nuevos ataques estadounidenses.

La agencia semioficial Tasnim señaló que el memorando contempla una hoja de ruta para finalizar el conflicto en todos los frentes y suspender temporalmente algunas sanciones al petróleo iraní durante las negociaciones.

Sin embargo, Teherán negó haber aceptado condiciones relacionadas con el desmantelamiento de su programa nuclear.

El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo

El tema nuclear continúa siendo uno de los puntos más sensibles entre ambas partes.

Estados Unidos e Israel exigen que Irán detenga completamente el enriquecimiento de uranio, bajo el argumento de que busca desarrollar armas nucleares, acusación que Teherán rechaza.

Irán sostiene que su programa tiene fines civiles y recuerda que es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Reportes del The New York Times señalan que futuras negociaciones abordarían el destino de las reservas de uranio enriquecido iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este domingo que existe la posibilidad de que el mundo reciba "buenas noticias" en las próximas horas, aunque admitió que el expediente nuclear será tratado en etapas posteriores.

Mientras tanto, Pakistán, que ha actuado como mediador en las conversaciones, expresó su esperanza de albergar una nueva ronda de negociaciones próximamente.

El conflicto, que ha provocado miles de muertos y tensiones económicas globales, permanece bajo un alto el fuego desde el pasado 8 de abril.

Con información de Al Jazeera, Axios, The New York Times

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