Trump convoca a su gobierno en Camp David para discutir sobre Irán

El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL )

El presidente estadounidense, Donald Trump, convocó a su gabinete ministerial el miércoles para una inusual reunión en la residencia presidencial de Camp David, a unos 110 km de Washington, informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

La elección de este retiro aislado en las montañas de Maryland, al que Trump casi nunca va, refleja la naturaleza delicada de las discusiones.

Según el diario New York Post los temas principales de la reunión son Irán y la economía.

Trump dijo el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, pero que las negociaciones siguen siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

Escenario importante

Camp David ha sido escenario en el pasado de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, incluidos los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter y una fallida cumbre israelí-palestina en 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Trump, sin embargo, ha sido un visitante poco frecuente de esta residencia presidencial secundaria. Solo ha estado dos veces en su segundo mandato.

La primera fue pocos días antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra el programa nuclear iraní en junio de 2025.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump dijo que había cancelado una cumbre prevista con líderes talibanes en Camp David tras un ataque contra fuerzas estadounidenses.