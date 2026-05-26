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Explosión fabrica de papel
Explosión fabrica de papel

Múltiples heridos y desaparecidos en explosión en fábrica de papel en estado de Washington

El incendio ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel ubicada en Longview

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    Múltiples heridos y desaparecidos en explosión en fábrica de papel en estado de Washington
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA.)

    Un número indeterminado de personas se encuentran desaparecidas o resultaron heridas este martes tras la ruptura de un tanque químico en una fábrica de papel en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, según informaron las autoridades locales y los directivos de la empresa.

    El incidente ocurrió en la compañía Nippon Dynawave Packaging, una fábrica de papel ubicada en Longview, en el suroeste de Washington.

    Mike Gorsuch, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, dijo en una conferencia de prensa que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos, posiblemente estén muertos.

    • Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas un bombero que resultó herido al responder a la emergencia.

    Algunos de los trabajadores presentaron quemaduras por contacto con químicos y se encuentran en situación crítica, según explicó Gorsuch.

    Se descartó una amenaza inmediata para los residentes cercanos a la planta, pero se ha pedido que se mantengan alejados del lugar del accidente.

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    "El incidente está bajo control, pero se encuentra en la fase de recuperación", indicó Gorsuch, durante la conferencia de prensa.

    El tanque contenía un químico en la fabricación de papel conocido como licor blanco, un líquido fuertemente alcalino compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

    • Este químico, que se considera extremadamente peligroso y es altamente corrosivo, se utiliza para transformar la madera en pulpa para la fabricación de papel.

    El accidente se produce cuando las autoridades en California lidian con la fisura de un tanque de químicos para la fabricación de plástico, que obligó a evacuar a casi 50.000 personas, aunque ya la mayoría ha regresado a sus residencias. 

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