Trump condiciona un acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel*

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó este miércoles la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

"No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham", declaró durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le "deben" ese gesto.

Trump planteó esta cuestión el pasado sábado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

"Nos gustaría que se sumaran a los Acuerdos de Abraham. Sería algo histórico si lo hicieran y, sinceramente, pienso que nos lo deben. Creo que sería realmente una señal tremenda, y pienso que esos países lo deben", insistió.

Intensificación de negociaciones con Irán

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana las negociaciones, a través de los mediadores paquistaníes, para lograr un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada en febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque Trump plantea ahora también la adhesión de varios aliados, principalmente Arabia Saudí y Catar, a los Acuerdos de Abraham.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

Contexto de los Acuerdos de Abraham

La Administración anterior del demócrata Joe Biden buscó activamente la adhesión de los saudíes a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre y la brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos.