FBI arresta a exagente de la CIA tras hallar lingotes de oro por 40 millones de dólares

El 18 de mayo, agentes del FBI registraron la casa de Rush y encontraron "aproximadamente 303 lingotes de oro, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo", según una declaración jurada. ( FUENTE EXTERNA )

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a un exalto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), identificado como David Rush, luego de que agentes federales encontraran en su residencia de Virginia más de 300 lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares, además de millones en efectivo y relojes de lujo, según reportaron RT y la agencia EFE.

De acuerdo con las informaciones divulgadas el miércoles y citadas por medios estadounidenses como The New York Times, Rush fue detenido el pasado 19 de mayo tras una investigación interna de la CIA que detectó presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y bienes destinados a operaciones oficiales.

La CIA indicó que el exfuncionario, quien formó parte del servicio ejecutivo superior de la agencia, comenzó a ser investigado luego de denuncias internas sobre posibles violaciones a la ley. Posteriormente, el director de la institución, John Ratcliffe, remitió el caso al FBI para profundizar las pesquisas.

Según documentos judiciales citados por The New York Times, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 Rush solicitó y recibió grandes cantidades de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro destinados a supuestos gastos operativos.

Sin embargo, durante una auditoría interna, la CIA no pudo localizar los recursos ni obtener explicaciones sobre su paradero.

El allanamiento

Durante el allanamiento realizado el 18 de mayo en la vivienda del acusado, agentes federales decomisaron 303 lingotes de oro de un kilogramo cada uno, cuyo valor supera los 40 millones de dólares, además de dos millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo, entre ellos varios Rolex.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado para qué proyecto o misión estaban destinados los fondos ni por qué Rush almacenaba esa fortuna en su residencia. La defensa del exfuncionario no ofreció declaraciones públicas y familiares cercanos evitaron responder preguntas de la prensa.

Rush enfrenta cargos iniciales por presunto fraude, malversación de fondos públicos y falsificación de registros de asistencia, mientras permanece detenido a la espera de una audiencia en los tribunales de Alexandria, Virginia.

Los documentos judiciales también lo acusan de inflar sus credenciales académicas y de cobrar licencias militares fraudulentas por decenas de miles de dólares al afirmar falsamente que pertenecía a la Reserva de la Marina de Estados Unidos.

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