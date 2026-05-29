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jefe militar EE.UU. reunión Ejército cubano
jefe militar EE.UU. reunión Ejército cubano

Jefe militar de EE. UU. se reúne con alto mando del Ejército cubano en Guantánamo

La reunión se centró en la seguridad del personal militar y la preparación operativa en la base naval

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    Jefe militar de EE. UU. se reúne con alto mando del Ejército cubano en Guantánamo
    Fotografía difundida en la cuenta del Comandos Sur de EE.UU. de su comandante, general Francis L. Donovan (c), posando con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, general Roberto Legrá Sotolongo (2-i), y otros militares cubanos este viernes, en la base naval en la bahía de Guantanamo (Cuba). (EFE)

    El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

    Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

    "La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota.

    • Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".
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