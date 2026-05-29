Marco Rubio se reúne con mediador paquistaní antes de que Trump tome una decisión sobre Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), estrecha la mano del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, previo a una reunión este viernes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán.

"El secretario agradeció al ministro el papel constructivo que Pakistán sigue desempeñando para hacer realidad la visión del presidente Trump de paz en Oriente Medio y sus esfuerzos de mediación con Irán", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Ambos coincidieron en "la importancia de trabajar juntos para fortalecer aún más una alianza significativa que fomente la seguridad y la prosperidad tanto para estadounidenses como para paquistaníes".

Condolencias

Rubio expresó además sus condolencias por el atentado del pasado domingo contra un tren de cercanías de Quetta, en el oeste de Pakistán, en el que murieron al menos 29 personas y hubo un centenar de heridos.

El encuentro en el Departamento de Estado se produjo antes de que Trump se reúna este mismo viernes en la sala de crisis con la Casa Blanca con su gabinete de seguridad nacional para, según dijo, tomar una "decisión final" sobre el borrador de acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero.

En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.