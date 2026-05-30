Al menos 20 muertos y 33 heridos al volcar un camión con pasajeros en Afganistán

Algunos de los accidentados en Afganistán. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 20 personas, entre ellas 10 niños, perdieron la vida y otras 33 resultaron heridas al volcar un camión en el que viajaban varias familias en la provincia de Laghman, en el este de Afganistán, informaron las autoridades este sábado.

"Lamentablemente, 20 de nuestros conciudadanos han perdido la vida y otros 33 han resultado heridos en este trágico incidente. Entre las víctimas hay mujeres, niños y hombres", confirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) en un comunicado.

Según el director provincial de tráfico de Laghman, Mawlawi Habibullah Mubarez, los pasajeros eran miembros de familias que habían regresado recientemente de Pakistán y viajaban juntos desde la provincia de Kunar hacia Kabul cuando el vehículo volcó. Añadió que varios de los heridos permanecen en estado crítico.

El accidente se produjo aproximadamente a las 5:30 de la mañana cerca de Surkhakan Chowk, en el distrito de Qarghayi.

Respuesta de las autoridades

El jefe del Departamento Provincial de Gestión de Desastres de Laghman, Qari Khair Mohammad Ghazi, declaró a medios locales que se enviaron equipos de respuesta de emergencia al lugar poco después del accidente y que trasladaron a los heridos al Hospital Regional de Nangarhar.

La autoridad dará ayudas económicas de emergencia por un valor de 730,000 afganis (aproximadamente 11,400 dólares) para las familias afectadas.

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