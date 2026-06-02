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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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EE. UU.
EE. UU.

EE. UU. lanza ataques "de defensa" contra isla iraní e intercepta misiles y drones

El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas estadounidenses se mantienen en estado de alerta

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    EE. UU. lanza ataques de defensa contra isla iraní e intercepta misiles y drones
    Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos (FUENTE EXTERNA)

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de "autodefensa".

    • Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

    El Centcom precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.

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    ¿Cuál es la respuesta militar estadounidense?

    El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causados durante el ataque a la base militar de la isla.

    • El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales.
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