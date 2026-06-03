La Cámara Baja de EE. UU. aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán

La resolución para frenar la guerra ahora debe pasar el filtro del Senado y para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio presidente estadounidense Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

Cuatro republicanos se sumaron al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

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Situación con misiles

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de "autodefensa".

Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

El Centcom precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.

El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causados durante el ataque a la base militar de la isla.

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