EE.UU. intercepta un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

Fotografía cedida por la Estación Aérea de Miami de la Guardia Costera de los Estados Unidos de una embarcación con 240 migrantes haitianos que fue interceptada cerca de las Islas Turcas y Caicos. ( EFE/ GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS )

Autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos, después de recibir un reporte de que el bote estaba sobrecargado y en riesgo de hundimiento.

La Guardia Costera informó este jueves que el domingo pasado recibieron un reporte sobre un viaje migratorio irregular en una embarcación a unos veinticuatro kilómetros al sur de las islas en mención.

Autoridades aéreas de Miami ayudaron a guiar hasta el lugar a dos unidades marítimas de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago, que aseguraron la embarcación y la remolcaron.

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Según un comunicado de la Guardia Costera, la Fuerza Fronteriza de las islas asumió la custodia de la embarcación y de los 240 ocupantes, que afirmaron tener nacionalidad haitiana.

En la operación también participó la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

"La exitosa intercepción y la extracción segura de estas personas de una situación peligrosa fue posible gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta del personal de la Guardia Costera, de la CBP AMO y de las autoridades de las Islas Turcas y Caicos", dijo -en el comunicado- la teniente Chelsea García, subdirectora de Operaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos para Bahamas y las islas donde se efectuó el operativo.

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