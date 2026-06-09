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Ataques a Irán
Ataques a Irán

EE. UU. completa ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días

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    EE. UU. completa ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache
    Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea de Irán. (EFE)

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido el día anterior.

    • Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

    El Centcom aseguró que la operación constituyó una respuesta "proporcional" a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región, y afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

    El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

    RELACIONADAS

    Contexto regional

    Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

    • Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

    El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica. 

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