EE. UU. golpea sistemas de vigilancia y defensa aérea de Irán durante su último ataque

Captura de video del lanzamiento de misiles Tomahauwk por parte de Estados Unidos en apoyo a los ataques de "autodefensa" este miércoles contra Irán. ( ARMADA DE EE. UU. )

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informaron este miércoles que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.

De acuerdo con un comunicado del Centcom, la operación incluyó el uso de municiones de precisión lanzadas por unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada, dirigidas contra infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de defensa iraní.

Los objetivos atacados estaban vinculados a capacidades de monitoreo y coordinación militar que podrían suponer "una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y para la navegación comercial en aguas cercanas", detalla la misma fuente.

El mando militar no ofreció detalles sobre daños materiales o posibles víctimas, pero subrayó que las acciones se concentraron en neutralizar sistemas específicos de defensa aérea y comunicaciones.

Los bombardeos fueron lanzados horas después de que el presidente, Donald Trump, adelantara que atacaría Irán hoy mismo debido a que a su criterio se habían tardado en negociar un posible acuerdo.

El mandatario declaró a Fox News que durante los ataques se comunicó directamente con altos mandos militares de Irán, quienes le habrían pedido que abortara los ataques.

Trump también enfatizó a la cadena que los operativos no fueron coordinados con Israel como en ocasiones anteriores.

Cierre de Ormuz

De acuerdo con Teherán, el estrecho de Ormuz fue cerrado nuevamente tras los ataques estadounidenses, hecho que fue negado por las fuerzas armadas de EE. UU. que defienden que el tránsito en el canal sigue activo.

El ejército iraní también anunció de inmediato que atacaría cualquier embarcación que atraviese ese estrecho.

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente" esa vía fueron "atacados".

Los medios de comunicación iraníes reportaron además que Teherán atacó el cuartel general de la 5ª Flota estadounidense en Baréin, específicamente antenas de comunicaciones y radares del sistema antimisiles Patriot.

Irán reivindicó también ataques nocturnos contra otra base en Jordania en respuesta a los ataques estadounidenses, a su vez desencadenados por el derribo el lunes de un helicóptero estadounidense atribuido a Teherán.