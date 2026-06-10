EE.UU. dispara a petrolero en Omán por segundo día consecutivo en medio de tensión con Irán

Imagen del disparo a un petrolero en el golfo de Omán, el segundo de Estados Unidos en dos días. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo por violar el bloqueo a Irán, según informó el Comando Central del país norteamericano (Centcom) este miércoles en medio de los renovados ataques entre Teherán y Estados Unidos.

"A las 11:14 pm (del este EE.UU. o 03:14 GMT), fuerzas de EE.UU. inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque violó el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán", indicó el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

Una aeronave estadounidense disparó "municiones de precisión" a la maquinaria del barco, identificado como un M/T Settebello con bandera de Palaos, país en Oceanía, mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes de las fuerzas de Estados Unidos, añadió el organismo militar.

El Centcom reportó el ataque mientras el presidente Donald Trump aseguraba que Estados Unidos atacaría este miércoles nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero con dos soldados estadounidenses, quienes sobrevivieron.

Las fuerzas estadounidense dispararon el lunes contra otro buque petrolero, también con bandera de Palaus, en el golfo de Omán.

Con ello, el Centcom reporta haber inhabilitado ocho buques que no han cumplido con el bloqueo marítimo a Irán que el 13 de abril impuso el mandatario estadounidense, además de sumar 134 barcos redirigidos y 42 que han pasado con "asistencia humanitaria".

Trump había asegurado el fin de semana que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese a un intercambio de agresiones entre Irán e Israel, pero tras el ataque iraní al helicóptero estadounidense ha prometido "atacar con dureza" mientras el país persa ha dicho que revisará la continuidad del diálogo.

El precedente

Un helicóptero militar con dos soldados estadounidenses cayó ayer martes cerca de la costa de Omán, donde ambos sobrevivieron, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de la renovada tensión en la región por el intercambio de ataques entre Irán e Israel.

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33) del lunes tras la caída de la aeronave, que patrullaba aguas regionales, reveló ahora el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

"Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación", agregó el organismo militar en la nota informativa de tres párrafos.

El Centcom no aclaró si sospecha que el incidente derivó de un ataque o de un accidente.

También el lunes en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, que desde el 13 de abril ha resultado en siete barcos inhabilitados y 134 desviados, de acuerdo con el Comando Central.