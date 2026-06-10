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Trump dice que habló directamente con oficiales iraníes durante el bombardeo, según Fox

El mandatario detalló que durante los operativos ejecutados esta noche no hubo colaboración de las fuerzas armadas de Israel

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    Trump dice que habló directamente con oficiales iraníes durante el bombardeo, según Fox
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca, para exigirles que acepten sus negociaciones mientras el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaba bombardeos en la República Islámica de acuerdo con el medio Fox News.

    Trump habría insistido a un grupo de altos mandos militares iraníes que acepten las condiciones de un acuerdo presentado por Estados Unidos, según el reportero Trey Yingst de Fox News, quien se comunicó con el presidente mientras el Centcom realizaba ataques en Irán.

    El mandatario detalló que durante los operativos ejecutados esta noche no hubo colaboración de las fuerzas armadas de Israel, como en otras ocasiones.

    RELACIONADAS

    Este miércoles, el Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" del país persa.

    El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán."

    Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, alertó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos tripulantes el martes.

    Como respuesta a los ataques, Teherán anunció el cierre completo del estrecho de Ormuz y advirtió que las embarcaciones que intenten cruzar serán consideradas objetivos, extremo que fue rechazado por los militares estadounidenses que aseguran que el paso en este canal sigue activo. 

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