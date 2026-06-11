Pentágono levanta cierre parcial que se debió a una falsa alarma

El cierre preventivo se debió a una falsa alarma, explicaron las autoridades horas después. ( FUENTE EXTERNA )

Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves por un posible "incidente con materiales peligrosos" que resultó finalmente ser una falsa alarma, según un vocero.

"A primera hora de esta mañana, se notificó a los ocupantes del Pentágono sobre un posible problema de calidad del aire, lo que llevó a la adopción inmediata de medidas de seguridad preventivas y a una evaluación. Pruebas posteriores confirmaron que no existe ningún peligro y se han reanudado las operaciones normales", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó antes que tenía unidades desplegadas en el sitio, "incluido su equipo especializado en materiales peligrosos", para atender el incidente.

A raíz de ello, el Departamento de Defensa aplicó "protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada".

Evacuación preventiva

Hacia las 10 de la mañana de este jueves, hora local, varios pisos y corredores en el Pentágono fueron evacuados y cerrados debido a un incidente con materiales peligrosos supuestamente relacionado con problemas en la calidad del aire, según fuentes del Departamento de Guerra citadas por medios estadounidenses.

El portavoz de la agencia militar, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del gran complejo en las cercanías de Washington habían detectado un "problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su alcance".

El cuerpo de bomberos del condado de Arlington, Virginia, informó en X que varias de sus unidades, incluido el "equipo de materiales peligrosos, están operando actualmente en el Pentágono en apoyo al equipo de materiales peligrosos" de la instalación militar.

El Departamento de Guerra, sede del Pentágono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en septiembre del año pasado un decreto que rebautizó el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, una decisión que a su parecer mandaba un "mensaje de victoria" al mundo.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, flanqueado por el nuevo "secretario de Guerra", Pete Hegseth.

"Tras ganar una guerra de independencia en 1789, George Washington creó el Departamento de Guerra", recordó Hegseth.

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