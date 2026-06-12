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Donald Trump asegura que la guerra con Irán terminó, pero Teherán no confirma un acuerdo

El mandatario estadounidense afirmó que un pacto de paz está cerca de concretarse, mientras las autoridades iraníes sostienen que las negociaciones continúan sin resultados definitivos

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    Donald Trump asegura que la guerra con Irán terminó, pero Teherán no confirma un acuerdo
    Washington asegura haber alcanzado un entendimiento para poner fin a las tensiones, como ha expresado el presidente Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Irán "terminó hoy" y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.

    Durante un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia, Trump afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes, había ordenado cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugerido que las conversaciones avanzaban favorablemente.

    Pese al optimismo expresado por el mandatario, las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes.

    Previamente, Trump aseguró este jueves en la Casa Blanca haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente el republicano.

    "Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval.

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    El mandatario adelantó que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, será el que acuda a la firma durante el fin de semana, ya que Trump estará oficiando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

    Las declaraciones se produjeron después de varios días de enfrentamientos en la región, incluidos ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses y posteriores bombardeos de represalia ordenados por Washington contra instalaciones militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

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