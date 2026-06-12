Vance asegura que no se van a liberar fondos para Irán a cambio del acuerdo de paz
Trump y Vance trabajan en un acuerdo que podría transformar la región, aunque aún no hay un acuerdo definitivo con Irán.
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este fin de semana en Europa, ni de acudir a un encuentro.
"Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo, ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión", escribió el vicepresidente en su cuenta de X.
Vance explicó que "el acuerdo está estructurado para garantizar que se dé prioridad a las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y para asegurar que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, los beneficios económicos lleguen tanto a ellos como a toda la región".
Y añadió que los términos de lo que Irán define como Memorando de Entendimiento (MoU) tienen "el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera".
Vance cerró filas en su mensaje con Trump al asegurar que "el presidente logrará un buen resultado" de "una forma u otra".
Contexto y reacciones políticas en Estados Unidos
Y lamentó la "información falsa sobre un posible acuerdo" y las críticas a Trump por "informes mediáticos no confirmados".
El mandatario adelantó que Vance sería el encargado de acudir a la firma del acuerdo durante el fin de semana, ya que Trump estará este domingo en un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.
- Trump aseguró este jueves que la guerra con Irán había terminado y expresó su optimismo por las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.