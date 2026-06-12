Un acuerdo entre EE. UU. e Irán "nunca ha estado tan cerca"

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó este viernes que un acuerdo entre su país y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio "nunca ha estado tan cerca".

"El memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca. En espera de su finalización, los medios deberían abstenerse de especular sobre su contenido" y "todos los detalles" serán comunicados "en su momento", escribió Araqchi en X.

Versión falsa

Poco antes el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".

Trump advirtió este viernes a Irán que "ponga sus cosas en orden" y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó "no tiene relación con la verdad".

"Los términos que Irán filtró (...) No tienen nada que ver con los términos que se acordaron por escrito" aseguró el presidente en su red Truth Social.

"Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar", acusó. "Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡Increíble!".

Trump, que había anulado una nueva oleada de ataques el jueves tras llegar presuntamente a un acuerdo con Teherán, reveló en su mensaje que barcos indios que salían del estrecho de Ormuz fueron atacados con drones.

"Su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, totalmente repelido, es totalmente inaceptable", advirtió.