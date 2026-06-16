Colombianos lideran compra extranjera de vivienda en Florida ante incertidumbre electoral

Colombia es el principal país de origen de los compradores extranjeros de bienes raíces del sur de Florida. ( FUENTE EXTERNA )

Los colombianos han afianzado su liderazgo como los principales compradores extranjeros de propiedades en el sur de Florida, donde triplicaron su inversión en vivienda en 2025, un fenómeno que vendedores de bienes raíces y compradores creen que se agudizaría ante la incertidumbre electoral.

Colombia es el principal país de origen de los compradores extranjeros de bienes raíces del sur de Florida, donde representan el 15 % de las compras internacionales, indica un nuevo reporte del sitio Realtor.com con base en datos de Miami Realtors, la asociación de bienes inmuebles de la ciudad.

Con ello, están por encima de Argentina (12 %), México (7 %) y Brasil (7 %), agregó el informe de Realtor.com, especializado en bienes raíces de Estados Unidos.

Su nota afirma que los comicios en Colombia, "eclipsados por la violencia, incluyendo el asesinato de un candidato presidencial y bombas", han "supercargado la demanda" en Miami, donde los colombianos hicieron más de una de cada cuatro búsquedas de propiedades entre los clientes suramericanos en el primer trimestre del año.

Además, más del 55 % de la demanda internacional de los colombianos se concentró en Florida, con Miami como el principal destino (32 % del total), seguido de Orlando (7 %), añade el informe.

Aumento de la inversión colombiana en Florida

Este fenómeno lo perciben vendedores como Eduardo Pruna, vicepresidente de Ventas de Ambar Apartments by Marriott Bonvoy, un complejo de 322 residencias que abrirá en 2028 en Orlando, donde han visto que en "los últimos seis a ocho meses, el comprador colombiano está buscando diversificar y proteger su patrimonio".

"El clima político siempre ha sido un tema que se ha hablado a través de los años en diferentes ciclos, pero obviamente, ya que se están acercando las elecciones, es un punto muy importante y en el cual todos los colombianos están preocupados y están empezando a buscar ese plan B", explica Pruna en una entrevista con EFE.

Los colombianos triplicaron su inversión en propiedades en Florida en 2025, cuando gastaron 925 millones de dólares en vivienda frente a 307 millones de dólares en 2024, según un estudio de Florida Realtors.

Contexto electoral y su impacto en el mercado

El interés por invertir en propiedades de Florida crece mientras Colombia afronta el próximo domingo una elección entre el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario Gustavo Petro.

Juan Pablo Osorio, comprador en Bogotá y dueño de la compañía Miami Brokers, que ayuda a colombianos a invertir en el mercado inmobiliario de Florida, asegura que la incertidumbre electoral "sí, categóricamente", ha impulsado el interés de los clientes.

"Hay un temor bastante grande de la situación política de Colombia, desafortunadamente llevamos cuatro años con un gobierno de izquierda que hace lo que quiere, que nunca le pasa nada, y esto ha hecho que los colombianos en los últimos tres años seamos los compradores número 1 de propiedad raíz en la Florida", sostiene.

"Entonces qué pesar que con los males de nuestro país crezca la compraventa del mercado americano (estadounidense), aunque no es solamente por este momento que estamos viviendo, nosotros llevamos 27 años en el mercado", agrega.

Atractivo de Florida para los colombianos

Un estudio de Miami Realtors reveló en 2025 que los latinoamericanos representan el 86 % de los compradores extranjeros de vivienda nueva en el sur de Florida, motivados en particular cuando asumen gobiernos de izquierda en sus países.

Osorio es cliente de The William Residences, proyecto de "lujo accesible" con 374 viviendas que abrirá en 2028 en North Miami Beach, donde su ejecutiva de ventas, Liliana Pinto, reporta "un incremento importante de compradores colombianos" este año.

Pinto indica que la elección presidencial es "un punto importante", al igual que el interés por el Mundial de Fútbol en Miami, donde Colombia enfrentará a Portugal el 27 de junio, pero también subraya que "el colombiano también ha sido un comprador inteligente y preparado" con un interés en Florida desde hace años.

"En estos días ha habido harto movimiento porque la gente igual siente la angustia, pero también hay otro punto importante, viene la Copa del Mundo para Miami, vamos a ser anfitriones, entonces son temas muy coyunturales. Dices tú, será el tema político, también es el tema de la Copa del Mundo, pero viene mucha gente", comenta.