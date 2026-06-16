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EE. UU. emite advertencia contra empresa por "tráfico de propiedades confiscadas" en Cuba

Las recientes sanciones también incluyen restricciones a funcionarios del régimen cubano y órdenes de búsqueda contra antiguos dirigentes vinculados a la familia Castro

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    EE. UU. emite advertencia contra empresa por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba
    La Habana, Cuba. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este martes una carta de advertencia a una empresa extranjera, que no especificó, por estar presuntamente vinculada al tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.

    El Departamento de Estado advirtió en su cuenta oficial de X que los altos directivos de la compañía podrían quedar sujetos a restricciones migratorias bajo la legislación vigente.

    "Una visa es un privilegio, no un derecho", recordó el secretario de Estado, Marco Rubio, al subrayar la línea dura de la Administración en materia de política hacia Cuba y el uso de herramientas migratorias como mecanismo de presión diplomática.

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    El pasado 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal para operar de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible, tras las sanciones que anunció a principios de mes el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal de la isla.

    • El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció que revocó a la compañía, con sede en la zona metropolitana de Miami, su Recibo de Impuesto Comercial Local, licencia requerida para hacer negocios en el condado, por sus "envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana".

    El endurecimiento de las medidas se suma a otras sanciones recientes de Washington contra el Gobierno cubano, que incluyen restricciones a funcionarios del régimen de Miguel Díaz-Canel y la vigencia de órdenes de búsqueda contra antiguos dirigentes vinculados a la familia Castro.

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