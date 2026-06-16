SpaceX supera a Amazon en valor de mercado tras dispararse un 13 % en bolsa

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX superó este martes a Amazon en valor de mercado apenas tres días después del debut en bolsa de la compañía de Elon Musk, que hoy se disparaba un 13 % tras la apertura de Wall Street.

La compañía alcanzó durante la mañana una capitalización bursátil cercana a los 2.87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.65 billones de Amazon.

De esta manera, SpaceX solo quedaría por detrás de Nvidia (5,09 billones), Alphabet (4.46 billones), Apple (4.34 billones) y Microsoft (2.92 billones) entre las empresas estadounidenses con mayor valor de mercado.

Durante algunos momentos de la sesión, SpaceX superó también a Microsoft al llegar a los 2.94 billones de valoración, por encima de los 2.93 de la empresa de Bill Gates, recoge CNBC.

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La salida a bolsa de SpaceX

El lunes, SpaceX cerró en su primera sesión completa en el mercado con un avance del 20 % tras protagonizar el viernes la mayor salida a bolsa de la historia.

SpaceX anunció además este martes la compra de Anysphere, la empresa matriz del popular asistente de programación basado en IA Cursor, por unos 60, 000 millones de dólares.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, en inglés), Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60, 000 millones de dólares como parte del acuerdo, que se espera se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Expectativas de los inversores

Algunos expertos sostienen que los inversores están apostando por el potencial de largo plazo de SpaceX en lo que consideran la próxima gran revolución tecnológica e industrial, pero otros avisan de que el precio de la acción refleja ya unas expectativas muy elevadas.