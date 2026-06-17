Revelan la identidad de las ocho personas que fallecieron en el accidente de un B-52

Captura de video que muestra una columna de humo que dejó el accidente de un bombardero. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio a conocer el miércoles los nombres de las ocho personas que murieron después de que esta semana un B-52 Stratofortress se estrellara tras despegar en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California.

Las ocho víctimas perdieron la vida durante un operativo rutinario y eran pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo vinculados a la Base Edwards, Boeing y empresas contratistas, con edades comprendidas entre los 32 y los 53 años.

El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, dijo a los trabajadores y familiares en el centro de pruebas que los fallecidos "eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables", de acuerdo con un comunicado publicado por la institución.

De acuerdo con el escrito, los nombres se publican tras un período de espera de 24 horas después de que se completaran todas las notificaciones a los familiares, de acuerdo con la política del Departamento de Guerra.

Detalles confirmados del accidente del B-52

Los fallecidos son el coronel Gregory Watson (53 años); el teniente coronel Gabriel Estrella (40 años); el teniente coronel retirado Miles Middleton (50 años); los mayores Alexander Davis (34 años) Robert Dee (40 años) y Brad Hovey (35 años); y los ingenieros de pruebas de vuelo Jeromy Smith (32 años) y Christopher Rischar (41 años).

El bombardero se estrelló el 15 de junio poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 hora local (17:20 GMT)", explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Las fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y que la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible".

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950 que sigue siendo una pieza clave del poder aéreo de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión militar es fabricado por Boeing, este avión es capaz de transportar armas convencionales y nucleares a largas distancias y participó en conflictos que van desde Vietnam hasta operaciones en la guerra de Irán.

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

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