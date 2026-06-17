Trump dice que el texto del acuerdo con Irán "no es definitivo" y puede haber "más bombas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que si Teherán "no se comporta", volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

"El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años", dijo al inicio de una reunión bilateral con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que comenzó el lunes y se clausura este miércoles, y a dos días de que Washington y Teherán firmen, como está previsto, dicho memorando en Suiza.

"Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta", añadió el líder republicano.

Fondo de inversión

Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión de 300,000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: "No vamos a invertir. Es una historia falsa", añadió.

Su mensaje dejó claro además que no está pidiendo a los países del Golfo que inviertan en Irán.

"No lo he hecho. Si lo hacen, perfecto, pero me parece que no lo volverán a hacer durante un buen tiempo, hasta que aprendan cómo deben actuar. Al final, es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir", sostuvo.

Dicho documento, según sus palabras, tampoco contiene un levantamiento inmediato de sanciones: "Se tienen que portar bien", insistió.

Trump añadió que el motivo por el que el precio del crudo "se ha mantenido bajo" es porque su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo.

"(Iran) No tiene defensa antiaérea, no tiene radares. La razón por la que el petróleo se mantuvo barato es que todas las noches estábamos sacando barcos que ustedes ni siquiera sabían. (...) De media, de 15 a 25 barcos por noche", apuntó.

El actual inquilino de la Casa Blanca consideró que nadie como él ha sido tan "duro" con Irán.

"Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años", criticó en referencia a sus predecesores.

El presidente cargó especialmente contra Obama (2009-2017), que estuvo en el cargo justo antes del primer mandato del republicano. Los iraníes, según dijo, se "reían de él": "Decían: Es un estúpido hijo de puta".