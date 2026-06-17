Trump agradece a Rusia y China su neutralidad con Irán y les pide la desnuclearización

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

El presidente de EE.UU., Donald Trump, agradeció al término de la cumbre del G7 a Rusia y China por haberse mantenido neutrales en la guerra con Irán, y aprovechó para pedirles un acuerdo de desnuclearización.

"Quiero dar las gracias al presidente de China, Xi (Jinping). Se mantuvo neutral, totalmente neutral, y lo aprecio. Y quiero agradecer a Vladímir Putin, también fue muy neutral. Podrían haberlo puesto mucho más difícil para nosotros", señaló este miércoles en Évian (Francia).

"Solo quiero darles las gracias, porque lo hicieron mucho más fácil", añadió, destacando especialmente que China no apoyara a Irán con armamento durante el conflicto.

"Le dije (a Xi) que preferiría que no diera o vendiera nada de eso a Irán, y en general no lo hizo", señaló ante cientos de periodistas de todo el mundo.

Acuerdo de desnuclearización

Trump también aludió al poder nuclear conjunto de Estados Unidos, Rusia y China, e hizo un llamamiento a un acuerdo de desnuclearización que implique a las tres potencias.

"No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría", señaló en su rueda de prensa.

Aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál.

Recordó que Estados Unidos es el país con más armas nucleares, seguido por Rusia, mientras que China "está por detrás pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día".

El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo, y que se firmará formalmente el próximo viernes en Suiza, "cumple todas sus metas", incluyendo poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y "evitar que Irán obtenga un arma nuclear".