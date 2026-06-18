EE. UU. levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump llega al Palacio de Versalles en Versalles, al oeste de París, Francia. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona.

"Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

Memorando de entendimiento

El Centcom sostuvo que "las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes", uno de los puntos del memorando de entendimiento que firmó digitalmente Trump el miércoles con Irán durante una cena en el Palacio de Versalles en Francia.

Aunque subrayó que "todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado", el organismo advirtió de que los "grandes buques permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto".

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom informó de que había desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

El anuncio del Ejército estadounidense ocurre tras firmarse el nuevo acuerdo, que estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que impuso EE. UU..

También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

Según el texto del memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.