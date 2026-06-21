Irán suspendería negociación con EE. UU. si Israel no se retira de Líbano, según medio iraní

Irán podría suspender cualquier negociación con Estados Unidos si Israel no se retira del Líbano y no cesa sus operaciones militares en el país árabe, según información difundida este domingo por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio señaló, citando fuentes propias, que Irán entraría en una fase de "respuesta dura" si continúan la ocupación y los "crímenes" de Israel en el Líbano, y que en ese caso quedarían suspendidas todas las negociaciones entre Teherán y Washington.

Tasnim indicó que la República Islámica insiste en el cumplimiento del artículo 1 del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado miércoles, relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y a la garantía de la soberanía e integridad territorial libanesa.

Israel ha cesado sus ataques contra el Líbano desde el sábado por la tarde, después de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos israelíes en el país árabe.

Reacciones de Israel y EE. UU.

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó hoy que sus tropas no se retirarán de la zona que Israel define como "zona de seguridad" en el sur del Líbano y que el Ejército israelí no tiene restricciones operativas en el área.

La delegación iraní que se encuentra en Suiza negociando con Estados Unidos, bajo la mediación de Pakistán y Catar, insistió este domingo en que las conversaciones se centran en verificar el cumplimiento del memorando por parte de Washington, especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación de su país, afirmó horas antes, durante las negociaciones, que se han registrado avances para garantizar la aplicación del alto el fuego en el Líbano.

"La paz nunca es fácil, siempre requiere trabajo y disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con la paz regional", dijo Vance.

Proceso de negociación en Suiza

Las delegaciones de Estados Unidos y de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, comenzaron sus conversaciones este domingo tras mantener reuniones separadas con los primeros ministros de Catar y Pakistán, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani y Shehbaz Sharif, respectivamente, como intermediarios.

Sharif expresó su esperanza de que de las negociaciones salga un documento "que promueva la paz, el progreso y la prosperidad mundial", mientras que su homólogo catarí señaló que las conversaciones "son solo el principio", por lo que las celebraciones deberán esperar "hasta que se alcance un acuerdo definitivo".