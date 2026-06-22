Trump impulsa la computación cuántica en EE. UU. en la carrera tecnológica con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE/EPA/AARON SCHWARTZ VIA CNP / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes en la Casa Blanca dos órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo de la computación cuántica y reforzar la ciberseguridad federal, en un movimiento que la Administración enmarca en la competencia tecnológica directa con China.

"Si no somos nosotros, será China quien lo haga primero, y eso no va a pasar bajo mi vigilancia", dijo Trump durante la firma en el Despacho Oval, al presentar las medidas rodeado de asesores y funcionarios de ciencia y seguridad nacional.

El mandatario defendió que la computación cuántica es "una de las áreas más importantes para el futuro de la seguridad y la economía de Estados Unidos".

La computación cuántica es una tecnología que usa principios de la física cuántica para procesar información de forma distinta a las computadoras tradicionales y sus posibles aplicaciones incluyen la ciberseguridad, el desarrollo de medicamentos, la inteligencia artificial y la optimización de sistemas complejos.

Coordinación entre agencias y universidades

Las órdenes instruyen a las agencias federales a coordinar con la industria y universidades el desarrollo de capacidades cuánticas avanzadas, con la meta de impulsar sistemas aplicados a investigación científica hacia 2028, además de acelerar la transición del Gobierno hacia criptografía poscuántica para proteger infraestructuras críticas.

La iniciativa también ordena al Departamento de Energía y al Pentágono avanzar en aplicaciones de sensores cuánticos con usos en defensa y navegación, en un contexto en el que Washington busca mantener su ventaja frente a China en tecnologías consideradas estratégicas por la Casa Blanca.

Estrategia más amplia de Washington

En conjunto, las medidas en materia de computación cuántica se inscriben en una estrategia más amplia de Washington para preservar su ventaja tecnológica frente a China en sectores considerados críticos.

En los últimos años, Estados Unidos ha endurecido controles a la exportación de semiconductores avanzados y equipos de fabricación de chips, además de restringir el acceso de empresas chinas a tecnologías sensibles vinculadas a la inteligencia artificial y la supercomputación.

En paralelo, la Casa Blanca ha impulsado programas en defensa y tecnología espacial, en un contexto en el que la competencia con China se ha convertido en el eje central de la política tecnológica estadounidense.