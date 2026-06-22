EE. UU. dice que seguirá apoyando esfuerzos para la reconciliación política en Venezuela

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett y la opositora venezolana Dinorah Figuera. ( FUENTE EXTERNA )

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, señaló este lunes que la Administración de Donald Trump seguirá apoyando esfuerzos para lograr la reconciliación política en el país suramericano, tras reunirse con la opositora venezolana Dinorah Figuera, a quien respalda para una negociación con el chavismo.

"Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y (el secretario de Estado) Marco Rubio", señaló Barrett en una publicación de la Embajada de Estados Unidos en X.

La embajada compartió dos fotografías del encuentro, sin precisar en qué fecha fue exactamente.

Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento opositor elegido en 2015, regresó a Venezuela el jueves luego de ocho años de exilio, enviada por el Departamento de Estado de EE. UU. para sostener estos encuentros con autoridades del Gobierno encargado en el marco de la transición política tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington.

Objetivos de Dinorah Figuera

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera señaló que uno de los objetivos es conformar un Consejo Nacional Electoral (CNE) "vigoroso, creíble y transparente".

Figuera reconoció el viernes que la nueva tarea "no es" fácil, pero agradeció el "acompañamiento" de Estados Unidos.

Propuestas de la oposición venezolana

El pasado mes, el sector mayoritario de la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), había propuesto una negociación "seria, firme y responsable" liderado por María Corina Machado con el Gobierno interino y el acompañamiento de EE. UU. para "restaurar la democracia" a través de una "elección presidencial libre, transparente y soberana".

El chavismo respondió posteriormente que no estaba planteada una negociación con la oposición mayoritaria y "menos" con Machado.