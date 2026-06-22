Muere el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan a los cien años

Foto del 18 de octubre del 2013 del economista Alan Greenspan en su oficina de Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan murió este lunes a los 100 años, anunciaron medios estadounidenses citando un comunicado de su esposa, la periodista de NBC News Andrea Mitchell.

Apodado el "Oráculo" o el "Maestro", dirigió la institución a cargo de la política monetaria de Estados Unidos durante 19 años, entre 1987 y 2006, aunque su reputación se vio afectada por la crisis financiera de 2008.

Influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal, Greenspan ha fallecido a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena NBC News.

Greenspan, apodado el "Maestro", fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Hijo de un corredor de bolsa, la vida de Greenspan antes de las finanzas estuvo marcada por la música. El economista neoyorquino estudió clarinete en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde se graduó el compositor John Williams, y realizó giras profesionales por Estados Unidos tocando el saxofón y el clarinete en la banda Henry Jerome.

Después de recorrer el país, comenzó la carrera de Ciencias Económicas de la que se licenció en 1948.

En 1968, se convitió en asesor de la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon, y tras ocupar diferentes cargos en las administraciones del mismo Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, fue nominado por este último para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Lo que dijo sobre la crisis financiera mundial del 2008

En el 2009, fue un crítico del rol de la administración estadounidentes. El Gobierno estadounidense deberá asumir pérdidas bancarias muy superiores a 500,000 millones de dólares para restaurar la operación del sistema financiero en ese país.

En un foro realizado en el marco de la 72 Convención Bancaria que se celebra en el balneario de Acapulco, oeste de México, con el título "El futuro de la economía internacional y de los mercados emergentes", Greenspan señaló que la crisis, similar a las de 1907 y 1932, tomó por sorpresa a las autoridades financieras de ese país.

El economista expresó que Estados Unidos requerirá de nuevas inversiones, muy grandes, públicas y privadas, para que se restablezcan los flujos del crédito a los niveles en que se encontraban antes de la crisis financiera.

"La restauración del otorgamiento normal de préstamos de los bancos estadounidenses necesitará una inyección de capital muy grande de fuentes privadas o públicas", señaló.

Recordó que el plan de rescate bancario destinó unos 250,000 millones de dólares para recapitalizar a un grupo de bancos para restaurar el crédito.

"No obstante, seguimos teniendo un agujero enorme que llenar en EE.UU. en el sistema financiero", insistió.

Criticó que esta medida quedara paralizada y no se asumieran otras pérdidas de otros bancos y sectores por miles de millones de dólares.

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