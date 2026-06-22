Vance dice que Ormuz "está abierto" y que Irán ha aceptado la entrada de OIEA en el país

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla antes de una reunión cuadrilateral en el complejo turístico Buergenstock, en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. En el lujoso resort suizo de Buergenstock se desarrollan conversaciones de paz de alto nivel entre delegaciones de Estados Unidos, Irán, Catar y Pakistán con el objetivo de cerrar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes en Bürgenstock (Suiza) que el domingo se logró "muy buen progreso" en cuanto a las negociaciones de paz con Teherán, y afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) podrán entrar en Irán.

"Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes", alegó Vance en declaraciones a los medios.

El vicepresidente estadounidense aseguró que se ha establecido una "muy buena base" para un acuerdo final, horas después de que los ministerios de Exteriores de Pakistán y Catar, países mediadores, divulgaran un comunicado indicando que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en el plazo de 60 días.

Vance destacó que uno de los objetivos de las negociaciones es crear "mecanismos" para asegurar asuntos como el mantenimiento del alto el fuego, de forma que "si hay otro ataque, si Hizbulá dispara o Israel responde", pueda haber "comunicación para saber cómo hacer que la región sea más segura".

Según el comunicado de las partes mediadoras, Teherán y Washington acordaron crear un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente la mediación.

La relevancia de la OIEA en el conflicto

Asimismo, Vance aseguró que Irán ha aceptado la entrada de la OIEA como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán", dijo Vance.

Los inspectores nucleares regresarán a Irán para verificar el cumplimiento del acuerdo preliminar, según Vance, que calificó esto como "grandes avances" que "todos" deberían "celebrar".

Desde los ataques de Israel y Estados Unidos de junio de 2025 contra las principales instalaciones nucleares del país, Irán ha vetado el acceso a inspectores del OIEA para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, con posible doble uso, civil y militar.

El pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos volvieron a atacar a Irán, incluyendo numerosas instalaciones atómicas.

La delegación iraní abandonó este lunes Suiza con destino a Teherán tras una intensa jornada de negociaciones con Estados Unidos celebrada el domingo, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.