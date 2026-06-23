EE. UU. impone sanciones contra cinco empresas cubanas y la esposa del hijo de Raúl Castro

Fotografía que muestra la fachada del conglomerado militar cubano Gaesa este jueves, en La Habana (Cuba). ( EFE )

El gobierno estadounidense anunció este martes sanciones contra cinco compañías cubanas afiliadas al conglomerado empresarial Gaesa, bajo control militar, así como contra la esposa del hijo de Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero.

Las empresas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, así como dos firmas estatales del ramo de minería: Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país.

Rafin y el Banco Financiero Internacional son "instituciones financieras vinculadas con Gaesa" encargadas de "mover dinero en representación del régimen", explicó el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

Almacenes Universales es la empresa logística de Gaesa, el gran conglomerado militaro-empresarial que según el Departamento de Estado, es la principal fuente de recursos del Estado cubano, y que también está sancionada.

"GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano", aseguró Rubio en su comunicado.

Desde principios de año, la presión de Washington sobre la isla comunista, que vive su peor crisis económica en décadas, ha ido creciendo.

Estados Unidos aplica un bloqueo petrolero contra Cuba que ha exacerbado los problemas energéticos de la isla.

Además ha aumentado en las últimas semanas la lista de empresas y personalidades del régimen bajo sanciones.

El 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados.

Su esposa Annalie Lilliam pasa a formar ahora parte de la lista, explicó Rubio.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

Esta nueva lista de sanciones implica que todas esas empresas y personas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en este país.

Cualquier tipo de propiedad o activo en Estados Unidos queda igualmente bloqueado.

Según medios de prensa, parte de la familia política de Alejandro Castro Espín vive en Florida.

Las nuevas sanciones se producen en un contexto en el que el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ha visto afectada su presencia en el sector turístico cubano.

Recientemente, varias cadenas hoteleras internacionales han reducido o cesado operaciones en la isla, entre ellas Blue Diamond, que anunció en junio el cese inmediato de sus actividades, mientras que Iberostar retiró la gestión de alrededor de una docena de hoteles vinculados a entidades estatales cubanas, incluidas estructuras asociadas a Gaesa.

Tanto los medios internacionales como las autoridades cubanas ha reportado que las dificultades económicas, los problemas energéticos y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses han impactado el turismo y las finanzas del país.

En mayo de 2026, la Administración de Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14404, que permite congelar activos de entidades vinculadas a sectores estratégicos de Cuba, una medida que diversos analistas consideran dirigida principalmente a limitar las fuentes de ingresos del conglomerado militar.

Gaesa es uno de los principales grupos empresariales de Cuba y controla áreas clave de la economía, entre ellas hoteles, inmobiliarias, comercio minorista y servicios financieros, por lo que las medidas estadounidenses se suman a la creciente presión sobre uno de los pilares económicos del Estado

Gaesa y el control de sectores estratégicos

Diario Libre ha reseñado además que Gaesa concentra una parte importante de la infraestructura turística cubana a través de empresas como Gaviota y otras sociedades que administran hoteles, marinas y servicios complementarios.

La relevancia del conglomerado en la economía de la isla ha llevado a que las sanciones estadounidenses se enfoquen reiteradamente en las entidades vinculadas a este grupo, considerado una de las principales fuentes de captación de divisas del Estado cubano.

El deterioro de las condiciones económicas en Cuba, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible para la aviación y una caída de la actividad turística, ha derivado en la búsqueda de reformas económicas impulsadas por el gobierno. La entrada a la economía de empresas privadas forman parte de la estrategia de las autoridades, a través de leyes aprobadas por la asamblea legislativa que controla el Partido Comunista de Cuba.

En ese contexto, varias cadenas extranjeras han reajustado sus operaciones y el país enfrenta mayores dificultades para acceder a financiamiento y mantener los niveles de inversión, factores que han incrementado la presión sobre empresas estatales y conglomerados como Gaesa, cuya participación se extiende a sectores inmobiliarios, financieros y comerciales.

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