JPMorgan reorganiza su cúpula con dos nuevos copresidentes en carrera para suceder a Dimon

Personas caminan frente a la oficina del JP Morgan en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, anunció este jueves el nombramiento de Doug Petno y Troy Rohrbaugh como copresidentes de la entidad, un movimiento que los sitúa entre los principales candidatos para suceder en el futuro al histórico consejero delegado Jamie Dimon.

El banco informó en un comunicado de que Petno y Rohrbaugh, hasta ahora codirectores ejecutivos de la división de banca comercial y de inversión (CIB), asumirán de inmediato sus nuevos cargos.

Petno pasará a dirigir la división CIB, mientras que Rohrbaugh se convertirá en consejero delegado del negocio de banca de consumo y comunitaria (CCB), uno de los mayores del grupo.

Los cambios forman parte del "proceso de planificación de la sucesión" impulsado por el consejo de administración, agrega la nota.

"Los cambios anunciados hoy marcan un paso importante en el proceso de nuestro consejo en torno a la planificación de la sucesión y el desarrollo de nuestros líderes", señaló el propio Dimon.

La reorganización llega acompañada de la jubilación de Marianne Lake, actual directora ejecutiva de CCB y una de las ejecutivas que durante años había figurado entre las favoritas para relevar a Dimon al frente del banco, apuntan la cadena CNBC y The Wall Street Journal (WSJ).

Una gran trayectoria

Lake, que dejará la entidad tras más de 25 años de trayectoria, colaborará durante las próximas semanas en el proceso de transición.

Dimon elogió la labor de la ejecutiva y destacó que ha desempeñado funciones clave en la compañía, entre ellas la dirección financiera y la supervisión del negocio de banca minorista.

Analistas citados por la prensa financiera interpretan el ascenso de Petno y Rohrbaugh como un nuevo capítulo en la carrera por la sucesión de Dimon, de 70 años, que lleva más de dos décadas al frente de JPMorgan.

En concreto, WSJ destaca que el traslado de Rohrbaugh al negocio de consumo le permitirá "adquirir experiencia en una de las principales áreas operativas del banco tras desarrollar gran parte de su carrera en mercados y banca de inversión", ampliando así su perfil para "una eventual candidatura a la dirección general".

Por su parte, CNBC señala que la entidad ha concedido a Petno y Rohrbaugh incentivos extraordinarios en acciones valorados en 30 millones de dólares cada uno, una medida que interpreta como "una señal de la importancia que el banco concede a ambos ejecutivos dentro de su estrategia de sucesión".

JPMorgan Chase, que subía hoy un 0,81 % tras la apertura de Wall Street, contaba al cierre del primer trimestre con activos por valor de 4,9 billones de dólares, según la empresa, lo que lo convierte en el mayor banco de Estados Unidos.