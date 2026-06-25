Rubio dice que Israel y Líbano están cerca de alcanzar "una declaración de intenciones"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los gobiernos del Líbano e Israel "están cerca de llegar a una declaración de intenciones". ( EFE/ ARCHIVO )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que los gobiernos del Líbano e Israel "están cerca de llegar a una declaración de intenciones" antes de iniciar su tercer día de negociaciones en Washington, tras haber tenido un "muy buen día ayer".

"Creo que estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo de alcanzar una declaración de intenciones entre ambos países (...) Creo que existe un interés muy positivo por el acuerdo, independientemente de si se alcanza hoy o en los próximos días", dijo Rubio en declaraciones a la prensa durante su visita a Manama (Baréin).

No obstante, Rubio reconoció que "el proceso tomará un tiempo y mucho trabajo".

Afirmó que "por primera vez en 30 años" ambos gobiernos "están hablando directamente" e insistió en que es el Ejecutivo del Líbano, y no el grupo chií libanés Hizbulá, quien tiene "derecho soberano para defender los intereses y hablar en nombre del pueblo libanés" porque cuenta "con líderes elegidos democráticamente".

Paz para el futuro

Rubio señaló que lo que busca para el Líbano "es una paz para el futuro" y advirtió de que "no habrá paz ni estabilidad" en Oriente Medio "mientras haya actores no estatales que operen dentro de los límites y fronteras de países soberanos y que reciban financiación de Irán".

El secretario de Estado concluyó este jueves su gira en los países del golfo Pérsico -Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin- centrada en el memorando de entendimiento firmado por EE. UU. con Irán.

En paralelo, este jueves Washington acoge la tercera y última reunión de la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel orientada a lograr una tregua duradera tras casi cuatro meses de conflicto.

Por su parte, Hizbulá ha reiterado en un comunicado su rechazo a estas conversaciones directas, y aseguró que "nada pasará en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento" con ellos y que las negociaciones sobre el futuro acuerdo no avanzarán mientras continúen las violaciones israelíes del alto el fuego vigente.