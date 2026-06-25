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Crisis de viviendas EE. UU.
Crisis de viviendas EE. UU.

Nueva York congela alquileres de casi un millón de viviendas, principal promesa de Mamdani

El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años

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    Nueva York congela alquileres de casi un millón de viviendas, principal promesa de Mamdani
    Imagen ilustrativa. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

    El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.

    El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40 % de todos los apartamentos de cinco distritos, detalló el diario New York Times.

    • "Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", declaró Mamdani tras la votación en un comunicado recogido por medios.

    "Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos", añadió en la nota.

    Durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo y como alcalde destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.

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    Impacto económico

    Mamdani presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para un plazo de 10 años.

    • La votación de hoy sigue a meses de audiencias y de consultas públicas y un extenso debate previo por cómo impactará a los propietarios de las llamadas rentas estabilizadas, quienes, según un informe de la junta, han visto incrementado sus ingresos.

    Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado. 

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