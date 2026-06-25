Trump anuncia ayuda por terremotos en Venezuela y dice que los reportes "no son buenos"

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes sismos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles la disposición de su gobierno para asistir a Venezuela tras los dos poderosos terremotos que sacudieron el país y que, según los primeros reportes, habrían provocado un elevado número de víctimas y graves daños materiales.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump calificó la tragedia de "devastadora" y aseguró que ha ordenado a todas las agencias federales prepararse para responder con rapidez.

"Estados Unidos está listo, dispuesto y en capacidad de ayudar. He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí por nuestros nuevos y grandes amigos", escribió el mandatario, al tiempo que advirtió que los informes preliminares "no son buenos".

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en la región costera occidental de Venezuela, aunque causaron severos daños en Caracas y otras ciudades. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja por la alta probabilidad de numerosas víctimas y pérdidas económicas de gran magnitud.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia y solicitaron apoyo internacional para enfrentar una de las peores catástrofes naturales registradas en el país en más de un siglo.

Todavía no ha informes de daños y víctimas

Las autoridades aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.

Según una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10,000 y 100,000 fallecidos, de acuerdo con la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los terremotos que afectaron la zona central del país y anunció la activación de toda la red de salud pública y privada del país.