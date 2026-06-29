Farmaceútica Eli Lilly amplía el acceso a sus fármacos contra la obesidad para pacientes de Medicare

El anuncio de Lilly se produce en un contexto de fuerte competencia en el segmento de la obesidad. ( FUENTE EXTERNA )

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ampliará el acceso a sus medicamentos contra la obesidad para pacientes de Medicare, una medida que, según analistas, podría tener impacto en el gasto sanitario y en la evolución de los costes de estos servicios en Estados Unidos.

La compañía indicó en un comunicado que a partir de mañana martes beneficiarios de Medicare Part D podrán acceder a sus tratamientos Foundayo (orforglipron) y Zepbound (tirzepatida) a un coste de 50 dólares mensuales bajo el denominado 'Medicare GLP-1 Bridge program', el primer programa de este tipo en el ámbito de Medicare para este tipo de medicamentos.

El anuncio refuerza la tendencia de rápida adopción de los fármacos GLP-1, considerados por el mercado como uno de los grandes vectores de crecimiento del sector sanitario estadounidense.

Impacto económico

Algunos analistas apuntan a que una mayor penetración de estos tratamientos podría tener "efectos graduales sobre la inflación de servicios sanitarios", un componente relevante para la Reserva Federal en su seguimiento del índice de precios.

"Es un mercado con implicaciones que van más allá de la farmacéutica, puede alterar patrones de consumo sanitario y productividad laboral", señalan expertos citados por CNBC.

El anuncio de Lilly se produce en un contexto de fuerte competencia en el segmento de la obesidad, dominado también por Novo Nordisk, y en un momento en que los inversores siguen de cerca el impacto de estos tratamientos en los márgenes del sector salud y en las valoraciones de las grandes compañías farmacéuticas.

Las acciones de la empresa subieron este lunes un 1.9 % y acumulan una revalorización de alrededor del 11.3 % en junio.

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