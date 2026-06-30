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Trump criptomonedas
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Trump ganó casi USD 1.200 millones en criptomonedas en 2025

Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ingresos, así como sus activos

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    Trump ganó casi USD 1.200 millones en criptomonedas en 2025
    El presidente estadounidense, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    Donald Trump registró alrededor de 1, 200 millones de dólares en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas en 2025, según un cálculo realizado por la AFP a partir de documentos publicados el martes por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

    Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ingresos, así como sus activos.

    Según el documento de más de 900 páginas, Trump recibió cerca de 550 millones de dólares gracias a sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF).

    • El clan Trump ha dado su apoyo y nombre a esta plataforma de criptomonedas, lanzada en septiembre de 2024.

    World Liberty Financial emitió su propia criptomoneda, denominada WLFI, cuya venta inicial reportó 550 millones de dólares.

    Trump y sus tres hijos también obtuvieron 22.500 millones de WLFI adicionales, provenientes de una sociedad intermediaria llamada DT Marks Defi. Estos están valorados en cerca de 1, 300 millones de dólares.

    La declaración de ingresos de Trump también menciona derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia por la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP. Esta salió al mercado solo unas horas antes de su investidura, en enero de 2025.

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    Impacto en el patrimonio

    Este complemento alcanzó los 635 millones de dólares, según el documento publicado en línea el martes por la OGE.

    • Las actividades de Trump en el sector de las criptomonedas son la principal razón de que su patrimonio personal se haya casi triplicado, pasando de 2.300 a 6.500 millones de dólares entre 2024 y 2026, según Forbes.

    El mandatario es acusado regularmente de conflictos de interés, especialmente tras invertir en esta industria. Y desde su investidura, ha tomado varias medidas para desregular el sector, lo que ha disparado el precio de los activos.

    Trump también ganó varios millones de dólares gracias a acciones en empresas que operan en el sector de las criptomonedas.

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