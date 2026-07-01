Trump anuncia rebaja puntual de gasolina en 25 estaciones de Filadelfia por el 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una red de gasolineras reducirá temporalmente los precios del combustible en el área de Filadelfia, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia, en un anuncio sin detalles regulatorios o verificación independiente.

Según el mandatario, 25 estaciones bajo la marca 'Freedom Fuel Network' aplicarán recortes en los precios el 3 de julio, aunque no precisó el alcance de la reducción ni los mecanismos mediante los cuales se implementará la medida.

Trump, en su cuenta de Truth Social, enmarcó la iniciativa como un "gesto patriótico" de un minorista que, según dijo, busca sumarse a las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos y afirmó que otras empresas del sector deberían "seguir el ejemplo".

Contexto energético

El anuncio se produce en un contexto en el que el mandatario ha insistido en que los precios de la energía están bajando en el país, aunque ha criticado que esa reducción no se traslade con suficiente rapidez a los consumidores, sin aportar datos adicionales sobre la evolución reciente de los precios.

Desde la firma de un entendimiento con Irán y el avance de las negociaciones para mantener abierto el estrecho de Ormuz, Trump ha insistido en que los precios de la gasolina por galón deben comenzar a reducir en el país norteamericano.

Durante la guerra, que inició en febrero pasado, los precios de la gasolina llegaron a superar los 4 dólares por galón en gran parte de Estados Unidos y esta semana se han mantenido entre 3,70 y 3,85 dólares por galón.

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