Trump critica otra vez el gasto de los socios de la OTAN antes de la cumbre en Ankara

El presidente estadounidense Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos en el escritorio Resolute en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la escasa inversión de algunos países socios de la OTAN a pocos días de que la Alianza Atlántica se reúna en la cumbre de Ankara el 7 y 8 de julio y puso de manifiesto las diferencias relativas con la inversión estadounidense.

"Estados Unidos gasta más dinero en la OTAN que cualquier otro país —con gran diferencia— para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump detalló en su mensaje las cifras de gasto, "EE. UU., 999,000 millones de dólares; Reino Unido, 90,500 millones; Francia, 66,500 millones; Italia, 48,800 millones; Polonia, 44,300 millones. Las cifras de los demás, incluida Alemania, son mucho más bajas. (2014-2025)", y concluyó con un tajante "¡Es ridículo!".

Falta de apoyo

No es la primera vez que Trump arremete contra los socios por lo que considera una escasa implicación económica o por la falta de apoyo a sus decisiones.

Desde que comenzara la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos ha insistido en que muchos de los países miembros (España, Italia, Reino Unido) no han respondido a las peticiones de ayuda como él esperaba.

Además de criticar a la OTAN, a la que ha descrito en frecuentes ocasiones como "un tigre de papel", ha amenazado con retirar tropas estadounidenses de territorio europeo e incluso con sacar a Estados Unidos de la alianza, pese a ser una decisión que no puede adoptar unilateralmente.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha actuado como mediador entre el presidente estadounidense y el resto de los socios, en un momento especialmente delicado por la estrategia sobre la guerra rusa contra Ucrania o la crisis en Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

Rutte, que estuvo en Washington la semana pasada y se reunió con Trump, adelantó que en la cumbre de Ankara se anunciarán "miles de millones de dólares en nuevos contratos" de defensa, que podrían beneficiar a empresas estadounidenses.