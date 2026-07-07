EE.UU. se opone sin éxito a debate sobre bloqueo a Cuba en la Asamblea General de la ONU

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, habla durante una rueda de prensa este martes, en La Habana (Cuba). El Gobierno cubano anunció que el próximo 7 de julio tendrá lugar una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, solicitada por La Habana, para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Estados Unidos se opuso este martes, sin éxito, a la celebración de un debate en la Asamblea General de la ONU solicitado por Cuba sobre el bloqueo que el país norteamericano impone a la isla.

Con 136 votos a favor, 9 en contra -entre ellos EE.UU., Argentina e Israel- y 30 abstenciones, finalmente la Asamblea aceptó celebrar el debate propuesto por Cuba, que gira en torno a la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero estadounidense sobre ese país.

"Pregúntense: ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? ¿Esta reunión liberará a los presos políticos de Cuba? ¿Devolverá los salarios robados a los médicos cubanos enviados al extranjero?", expresó el representante de EE.UU. para la Gestión y Reforma de la ONU, Jeff Bartos, antes de la votación.

"No estamos hablando de los más de 800 presos políticos que mantiene detenidos el régimen cubano. ¿Tienen hoy electricidad? ¿Tienen luz para leer, escribir, rezar y sobrevivir, o están sentados en la oscuridad mientras los funcionarios del régimen preparan sus argumentos aquí en Nueva York?", cuestionó.

Por su parte, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró en la Asamblea que EE.UU. y, en especial, su Departamento de Estado, "difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el Gobierno".

"El Gobierno de Estados Unidos impone a Estados soberanos que abandonen su relación con Cuba no por interés propio ni por desventajas comerciales, sino por el dictado de un régimen ajeno, que se supone que no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras", apostilló.

Así, aseveró que Cuba "rechaza la pretensión de que se dicte desde otro país la forma de Gobierno, el modelo económico y las relaciones exteriores que debe adoptar" el país.

Crisis energética, ¿ por EE.UU.?

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que el Gobierno cubano considera responsable del deterioro de la situación energética.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante.