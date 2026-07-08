EE. UU. "neutralizó" a 113 espías activos y expulsó a 62 efectivos chinos en ofensiva del FBI

El director del FBI, Kash Patel, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia (DOJ) en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El director del FBI, Kash Patel, afirmó este miércoles que la agencia "ha neutralizado" a 113 espías extranjeros activos en Estados Unidos, ha aumentado los arrestos de contrainteligencia en un 53 % y ha expulsado, en lo que va de 2026, a 62 espías chinos como parte de una "ofensiva" para proteger al país.

Patel presumió, además, en X, que el buró federal "está haciendo un gran trabajo" al informar sobre "4.800 detenciones relacionadas con carteles y 850 conspiradores activos neutralizados", sin especificar el periodo, junto a un incremento del 77 % en las acusaciones formales por delitos cibernéticos.

El mensaje del funcionario está acompañado por un video con música y narración al estilo de una serie de policías de los años 1970, en el que se asegura que "hay una guerra" por la seguridad nacional estadounidense, en la que "el FBI está liderando la ofensiva".

"Al eliminar trabas burocráticas y levantar una defensa feroz, está levantando un muro impenetrable frente a nuestros adversarios. Han neutralizado a 113 espías activos y los arrestos de contrainteligencia han aumentado un 53 %", insiste la publicación.

Expulsión de espías

Además, el video advierte que el FBI "no se detuvo ahí" y "logró la expulsión de 62 espías chinos, solo en 2026", celebrando un "histórico incremento del 933 %" que "destruyó por completo las operaciones encubiertas de Pekín".

El video publicado por Patel también resaltó la labor de la agencia federal en contra de los grupos del crimen organizado, designados como organizaciones terroristas extranjeras por la Administración del presidente, Donald Trump.

"La gente puede discutir todo lo que quiera, pero las cifras no mienten. Con el FBI liderando la ofensiva, nuestro país es más seguro que nunca", asegura el mensaje audiovisual.