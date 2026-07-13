Trump dice que EE.UU. se convertirá en el "guardián" de Ormuz y pide una "compensación"

Estados Unidos busca retormar el control del estrecho de Ormuz este lunes. ( EFE/ CUENTA DE X DE CENTCOM )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país se convertirá en el "guardián" del estrecho de Ormuz y aseguró que Washington debería ser compensado por proteger la estratégica vía de comercio, interrumpida por Irán en medio de la actual escalada en el conflicto.

"Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso", afirmó Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News

El mandatario dijo que Estados Unidos estaba "tomando el control" del estrecho de Ormuz, tras varios días de intercambio de ataques con Irán en esta vía marítima clave.

"Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada", dijo Trump en una entrevista con Fox News, en alusión a la supuesta vulnerabilidad militar iraní.

Irán busca frenar la escalada y dice que "siguen hablando con mediadores"

Irán indicó el lunes que continúa las gestiones diplomáticas con los mediadores Catar, Pakistán y Omán, con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, en plena reanudación de las hostilidades entre ambos países.

"El papel de los mediadores es seguir con sus esfuerzos para evitar una escalada de las tensiones", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, añadiendo que Teherán había estado en contacto "estos últimos días" con Catar y Omán, dos países atacados militarmente por Irán, así como con Pakistán.

La escalada del domingo en el estrecho

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo que había lanzado una nueva ola de bombardeos contra Irán luego de disparos en en el estrecho de Ormuz contra buques comerciales y ataques en países del Golfo, donde varios aliados de Washington han sido golpeados.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El último bombardeo de las fuerzas estadounidenses comenzó a las 21H00 GMT del domingo, informó el Mando Central (Centcom) en X, tras haber anunciado l noche previa aproximadamente 140 ataques.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, en respuesta a los bombardeos estadounidenses más recientes, en una nueva escalada.

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