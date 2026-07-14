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ataques de Estados Unidos contra Irán
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Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

La situación entre Estados Unidos e Irán se ha deteriorado tras la caída del alto el fuego del 17 de junio

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    Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

    El presidente Donald Trump dijo el martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

    "La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense.

    "Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien", agregó.

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    Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país.

    Situación actual

    Un frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes se ha caído.

    Cuando se le preguntó cuánto tiempo continuarían los ataques estadounidenses, Trump respondió: "Seguirán hasta que yo diga que es suficiente".

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