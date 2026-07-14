×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
triple asesinato Chimbote
triple asesinato Chimbote

Investigan triple asesinato de abuela, madre e hija adolescente en ataque en norte de Perú

Un ataque armado dejó tres víctimas en Chimbote, incluyendo a una menor de edad

    Expandir imagen
    Investigan triple asesinato de abuela, madre e hija adolescente en ataque en norte de Perú
    Sujetos armados ingresaron en una vivienda y dispararon contra una abuela, su hija y su nieta de 13 años, en la región norteña de Áncash. (FUENTE EXTERNA)

    Autoridades peruanas investigan un triple asesinato ocurrido en la ciudad de Chimbote, en la región norteña de Áncash, en el que sujetos armados ingresaron en una vivienda y dispararon contra una abuela, su hija y su nieta de 13 años, informó este martes la Defensoría del Pueblo.

    El canal estatal TV Perú indicó que el suceso ocurrió la noche de este lunes en el distrito de Coishco, en Chimbote, y detalló que la Policía capturó a un presunto involucrado y continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil de este crimen.

    • Los atacantes, presuntos sicarios, aprovecharon una celebración familiar para entrar en el domicilio y disparar a las tres víctimas de la misma familia, que murieron por la gravedad de los impactos, y huir en motocicleta.
    RELACIONADAS

    Medios locales indicaron que se baraja un caso de ajuste de cuentas contra una de las víctimas.

    Reacción oficial

    La Defensoría del Pueblo sostuvo en sus redes sociales que se trata de "un grave hecho de violencia" que, de manera preliminar, habría dejado tres personas fallecidas, siendo las fatales víctimas abuela, madre e hija de 13 años.

    "La Defensoría del Pueblo exhorta a la Policía de Perú y a la Fiscalía realizar una investigación célere, objetiva y exhaustiva que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares", solicitó.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 