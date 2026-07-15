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Grupos terroristas
Grupos terroristas

EE. UU. designa como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras

En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos

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    EE. UU. designa como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras
    Departamento de Justicia de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.

    Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

    El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.

    • En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

    Reacciones mexicanas

    Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda de mayores resultados contra los crteles del narcotráfico, especialmente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante amenazas de aranceles, nuevas sanciones financieras y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas.

    El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para endurecer el combate al narcotráfico.

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